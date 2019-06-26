Даллас, США, , 09:28 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» планирует предложить максимальный контракт форварду Кристапсу Порзингису. Об этом сообщил журналист Шамс Чарания на своей странице в Twitter.

Отмечается, что клуб намерен предложить Порзингису пятилетний контракт на $158 млн.

Напомним, Порзингис стал игроком «Далласа» после обмена из «Нью-Йорк Никс». Сезон 2018/19 он полностью пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена.

Всего в регулярных чемпионатах Порзингис сыграл в 186 матчах, набирая 17,8 очка, делая 7,1 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

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