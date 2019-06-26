Миннеаполис, США, , 09:23 — REGNUM

Аргентинский специалист Пабло Приджиони вошёл в тренерский штаб баскетбольного клуба «Миннесота Тимбервулвз». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что Приджиони станет помощником главного тренера. Наставником команды после увольнения Тома Тибодо является Райан Сондерс.

В сезоне 2017/18 Приджиони был главным тренером «Басконии», однако уволился после неудачного старта сезона в Евролиге. После этого он присоединился к тренерскому штабу «Бруклин Нетс».

Будучи игроком Приджиони выступал в НБА за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

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