Лондон, , 09:08 — REGNUM

Экс-игрок «Челси» Михаэль Баллак может войти в тренерский штаб клуба, если команду возглавит Фрэнк Лэмпард. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, в настоящее время Баллак готовится к тому, чтобы получить тренерскую лицензию УЕФА категории «Б», которая позволит ему работать в качестве ассистента.

Ранее сообщалось, что Лэмпард ведёт переговоры с «Челси».

В настоящее время он возглавляет «Дерби Каунти». Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошла до финала плей-офф.

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