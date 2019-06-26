Манчестер, Великобритания, , 08:16 — REGNUM

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает AS.

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 28-летнего форварда и может заплатить за его переход €40 млн.

Отмечается, что контракт Бен-Йеддера с «Севильей» рассчитан до лета 2021 года. Кроме МЮ, на форварда претендует ПСЖ.

В сезоне 2018/19 Бен-Йеддер сыграл в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. «Севилья» заняла пятое место в турнирной таблице.

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