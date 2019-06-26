Лондон, , 08:22 — REGNUM

Спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в первом круге Уимблдона в Лондоне, сообщили 26 июня в национальном Олимпийском комитете республики.

Елена Рыбакина

В первом матче казахстанская теннисистка оказалась сильнее Эллен Перез из Австрии — встреча продолжалась 1 час 6 минут и закончилась со счетом 6:1, 6:4. В следующем раунде Рыбакина встретится с Ришель Хогенкап из Нидерландов.

Напомним, 24 июня в Лондоне стартовал квалификационный раунд международного теннисного турнира «Уимблдон». Основные сетки соревнований пройдут с 1 по 15 июля.