Санкт-Петербург, , 08:06 — REGNUM

«Зенит» одержал победу над болгарским «Левски» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун, реализовав пенальти.

В настоящее время «Зенит» находится на сборе в Австрии. Новый сезон команда Сергея Семака начнёт матчем за Суперкубок России с «Локомотивом», который состоится 6 июля в Москве на домашнем стадионе «Динамо» — «ВТБ Арене».

Читайте также: Анюков вошёл в тренерский штаб Семака в «Зените»