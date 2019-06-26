Торонто, Канада, , 07:18 — REGNUM

Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.

Зубов является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он выиграл главный трофей НХЛ в 1994 году, выступая в составе «Питтсбург Пингвинз», а также в 1999 году, играя за «Даллас Старз».

Кроме того, Зубов играл за ЦСКА, СКА и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В период с 2015 по 2016 год Зубов являлся главным тренером санкт-петербургского СКА. В настоящее время он возглавляет ХК «Сочи».

Читайте также: Александр Якушев официально включен в Зал хоккейной славы