Мадрид, , 07:05 — REGNUM

«Эвертон» (Ливерпуль) выкупил контракт 25-летнего португальского центрального полузащитника Андре Гомеша, игравшего прошлый сезон за «ирисок» на правах аренды, за €25.000.000. От этой сделки «сине-гранатовые» потеряли €10.000.000 чистыми + расходы на зарплату игрока в течение двух сезонов. Напомню, что в 2016-м году Гомеш перешел в «Барселону» из «Валенсии» за €35.000.000.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Гомеш провел на поле 27 матчей (из которых 24 начинал в старте), забил 1 мяч (в проигранном матче с «Вулверхэмптоном» в 25-м туре), отдал 1 голевую передачу и заработал семь желтых карточек. Также дважды выходил в Кубке Англии, где отличился одним ассистом в матче с «Миллуолом» (2:3). В составе «ирисок» португалец стал важнейшим игроком основы с 84% точных передач.

По оценкам transfermarkt хавбэк стоит €28.000.000.

Как для центрального полузащитника, его сильными сторонами является дриблинг и техника, о чем говорит статистика в АПЛ — в среднем 1,5 удачные обводки за игру. А вот с оборонительными действиями у игрока все совсем плохо — лишь 0,7 перехвата и 0,1 заблокированных удара за игру. В целом, прошедший сезон нельзя назвать успешным, ведь по оценкам WhoScored Андре удостоился средней оценки 6,8.