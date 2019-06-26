Турин, Италия, 26 июня 2019, 06:54 — REGNUM
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон может вернуться в «Ювентус». Об этом со ссылкой на источник сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.
Отметим, что если переход Буффона в «Ювентус» состоится, то голкипер достанется туринскому клубу бесплатно, поскольку его контракт с ПСЖ истекает в конце июня.
Напомним, после завершения сезона 2017/18 Буффон перешёл в ПСЖ. За французский клуб он сыграл в 25 матчах, пропустив 25 голов, а также стал чемпионом Франции.
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