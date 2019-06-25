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Кудерметова проиграла Бенчич в первом круге турнира в Истбурне

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6

Истбурн, Великобритания, 25 июня 2019, 16:09 — REGNUM  Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в первом круге турнира в Истбурне (Великобритания). Встреча, продолжавшаяся 1 час 13 минут, завершилась со счётом 3:6, 4:6.

Кудерметова восемь раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, три ошибки на подаче и три брейка.

Во втором круге Бенчич сыграет с другой российской теннисисткой Екатериной Александровой.

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