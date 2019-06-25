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Вратарь «Реала» Навас может перейти в «Бенфику»

Спорт

Навас может перейти на правах свободного агента

Лиссабон, 25 июня 2019, 16:03 — REGNUM  Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас может перейти в португальскую «Бенфику». Об этом сообщает O Jogo.

Отмечается, что «Бенфика» хочет, чтобы Навас перешёл на правах свободного агента — так же, как перешёл Икер Касильяс из «Реала» в «Порту».

Ранее сообщалось, что «Реал» уведомил 32-летнего вратаря о готовности расстаться с ним в летнее межсезонье и сделать ставку на Тибо Куртуа как на первого номера команды.

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