Вратарь «Реала» Навас может перейти в «Бенфику»

Лиссабон, , 16:03 — REGNUM Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас может перейти в португальскую «Бенфику». Об этом сообщает O Jogo.

Отмечается, что «Бенфика» хочет, чтобы Навас перешёл на правах свободного агента — так же, как перешёл Икер Касильяс из «Реала» в «Порту».

Ранее сообщалось, что «Реал» уведомил 32-летнего вратаря о готовности расстаться с ним в летнее межсезонье и сделать ставку на Тибо Куртуа как на первого номера команды.

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