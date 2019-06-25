Каррера может стать главным тренером клуба Серии С

Катания, Италия, , 15:56 — REGNUM Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера может стать главным тренером итальянского клуба «Катания», который выступает в Серии С. Об этом сообщает La Sicilia.

Отмечается, что Каррера является кандидатом на пост главного тренера клуба. При этом главным кандидатом выступает экс-тренер «Чезены» Андреа Камплоне, пребывающий без работы с 2017 года.

Напомним, Каррера был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стал чемпионом России и выиграла Суперкубок страны.

Читайте также: СМИ: Экс-тренер «Спартака» может возглавить иранский клуб