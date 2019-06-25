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Каррера может стать главным тренером клуба Серии С

Спорт

Каррера может возглавить «Катанию»

Катания, Италия, 25 июня 2019, 15:56 — REGNUM  Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера может стать главным тренером итальянского клуба «Катания», который выступает в Серии С. Об этом сообщает La Sicilia.

Отмечается, что Каррера является кандидатом на пост главного тренера клуба. При этом главным кандидатом выступает экс-тренер «Чезены» Андреа Камплоне, пребывающий без работы с 2017 года.

Напомним, Каррера был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда стал чемпионом России и выиграла Суперкубок страны.

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