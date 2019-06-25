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«Дерби Каунти» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси»

Спорт

Лэмпард может возглавить «Челси»

Дерби, Великобритания, 25 июня 2019, 15:24 — REGNUM  «Дерби Каунти» разрешил главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду вести переговоры с «Челси». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Клуб объявляет, что предоставил разрешение «Челси» на переговоры с Фрэнком Лэмпардом о возможном назначении на вакантную должность тренера», — говорится в сообщении.

Также в «Дерби» выразили надежу, что сторонам удастся быстро завершить переговоры, в связи с приближающейся подготовкой к новому сезону.

Напомним, Лэмпард начал тренерскую карьеру в мае 2018 года в «Дерби Каунти». В дебютном сезоне команда под его руководством заняла шестое место в Чемпионшипе и дошла до финала плей-офф за право выступить в Премьер-лиге, в котором проиграла «Астон Вилле» (1:2).

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