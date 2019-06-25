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Анюков вошёл в тренерский штаб Семака в «Зените»

Спорт

Анюков стал помощником главного тренера

Санкт-Петербург, 25 июня 2019, 14:58 — REGNUM  Защитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков вошёл в тренерский штаб клуба. Об этом 25 июня сообщается на сайте «сине-бело-голубых».

Отмечается, что 36-летний защитник вошёл в штаб главного тренера команды Сергея Семака в качестве помощника. Анюков подписал с клубом соглашение, которое рассчитано на один год с возможностью продления.

Напомним, Анюков играл за «Зенит» с 2005 года. В составе клуба он пять раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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