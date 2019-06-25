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Биатлонисты Печёнкин и Чернышов дисквалифицированы из-за допинга

Спорт

Биатлонисты дисквалифицированы на четыре года

Москва, 25 июня 2019, 14:15 — REGNUM  Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов получили дисквалификацию на четыре года. Об этом 25 июня сообщает ТАСС.

Отмечается, что Печёнкин и Чернышов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Это могло произойти на основании информации, извлечённой из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, в сентябре 2018 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило статус соответствия от Всемирного антидопингового агентства (WADA). В январе 2019 года WADA получило доступ к базе данных московской лаборатории в качестве условия признания РУСАДА.

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