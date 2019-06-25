Вторник, 25 Июня 2019 года
13:54:59 МСК

Надаль назвал главных фаворитов Уимблдона

Спорт

Это Федерер и Джокович

Надаль назвал главных фаворитов Уимблдона
Freeimages9
Теннис

Лондон, 25 июня 2019, 13:52 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал главных фаворитов Уимблдона. Об этом сообщает Ubitennis.

По мнению Надаля, главными кандидатами на победу в турнире являются Роджер Федерер и Новак Джокович.

«Также есть молодые игроки, которые сейчас выступают отлично. Посмотрим, как они смогут сыграть», — сказал Надаль.

Напомним, действующим чемпионом Уимблдона является сербский теннисист Новак Джокович. Для него эта победа стала четвёртой в карьере на Уимблдоне.

Читайте также: Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить