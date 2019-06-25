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Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона

Спорт

По мнению Надаля, организаторы неправильно формируют список сеяных игроков

Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона
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Теннис

Лондон, 25 июня 2019, 13:46 — REGNUM  Испанский теннисист Рафаэль Надаль раскритиковал организаторов Уимблдона за неправильное, по его мнению, формирование списка сеяных игроков. Об этом сообщает Tenis en Movistar.

«Это обычное дело. Уимблдон — единственный турнир, на котором организаторы делают с посевом всё, что хотят», — сказал Надаль.

Он отметил, что на Уимблдоне организаторы позволяют себе отходить от рейтинга, когда формируют сетку турнира, и не уважают статус, который игроки зарабатывают в течение сезона. По его словам, другие игроки тоже так думают.

Напомним, третий в году турнир серии «Большого шлема» Уимблдон стартует 1 июля. Действующим чемпионом является сербский теннисист Новак Джокович.

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