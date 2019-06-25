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Лоран Блан может стать главным тренером «Ньюкасл Юнайтед»

Спорт

Пост главного тренера «Ньюкасла» стал вакантным после ухода из клуба Рафаэля Бенитеса

Ньюкасл, Великобритания, 25 июня 2019, 13:23 — REGNUM  Бывший главный тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает The Mirror.

Пост главного тренера «Ньюкасла» стал вакантным после ухода из клуба испанского специалиста Рафаэля Бенитеса, под руководством которого в сезоне 2018/19 «Ньюкасл» занял 13-е место.

Напомним, Блан тренировал сборную Франции с 2010 по 2012 год. Главным тренером ПСЖ он был с 2013 по 2016 год, под его руководством клуб выиграл три титула чемпиона Франции.

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