Лоран Блан может стать главным тренером «Ньюкасл Юнайтед»

Ньюкасл, Великобритания, , 13:23 — REGNUM Бывший главный тренер ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан может возглавить «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает The Mirror.

Пост главного тренера «Ньюкасла» стал вакантным после ухода из клуба испанского специалиста Рафаэля Бенитеса, под руководством которого в сезоне 2018/19 «Ньюкасл» занял 13-е место.

Напомним, Блан тренировал сборную Франции с 2010 по 2012 год. Главным тренером ПСЖ он был с 2013 по 2016 год, под его руководством клуб выиграл три титула чемпиона Франции.

Читайте также: Бенитес отказался от работы в «Роме» и «Марселе»