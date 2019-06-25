«Филадельфия» обменяла нападающего Хартмана в «Даллас»

Филадельфия, США, , 13:06 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» обменял нападающего Райана Хартмана в «Даллас Старз». Об этом 25 июня сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что вместо Хартмана из «Далласа в «Филадельфию» перейдёт 27-летний нападающий Тайлер Питлик.

Добавим, что 25-летний Хартман сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата сезона 2018/19, в которых забросил 12 шайб и отдал 14 результативных передач. В активе Питлика 47 игр и 12 очков (8+4).

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