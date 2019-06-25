Стадион «Сан-Сиро» в Милане будет снесён

Милан, Италия, , 12:59 — REGNUM Стадион «Сан-Сиро» в Милане, который является домашней ареной клубов «Милан» и «Интер», будет снесён. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что руководители обоих клубов приняли решение о сносе стадиона. После этого рядом будет построен новый стадион, а на месте старой арены также будет вестись строительство.

Напомним, стадион «Сан-Сиро» открылся в 1926 году. В 1979 году он был переименован в «Джузеппе Меацца».

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