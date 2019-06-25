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«Динамо» продлило контракт с главным тренером Хохловым

Спорт

Также соглашения с клубом продлили члены тренерского штаба

«Динамо» продлило контракт с главным тренером Хохловым
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбольный мяч

Москва, 25 июня 2019, 12:21 — REGNUM  Московское «Динамо» продлило контракт с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что кроме Хохлова, соглашения с клубом продлили тренер Юрий Никифоров и тренер по работе с вратарями Евгений Плотников.

Напомним, Хохлов возглавил «Динамо» в октябре 2017 года. Ранее он играл за клуб в качестве футболиста.

В сезоне 2018/19 «Динамо» заняло 12-е место в чемпионате России, набрав 33 очка.

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