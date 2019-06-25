«Динамо» продлило контракт с вратарём Шуниным

Москва, , 12:04 — REGNUM Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте «бело-голубых».

Отмечается, что новое соглашение 32-летнего вратаря с «Динамо» рассчитано на три года.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». В основной команде московского он дебютировал в апреле 2007 года. Всего он сыграл в 240 матчах за клуб, из которых в 99 выходил на поле с капитанской повязкой.

В 2008 году Шунин вместе с командой выиграл бронзовые медали чемпионата России.

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