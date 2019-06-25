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Глава МОК заявил о финансовой стабильности спортивной организации

Спорт

Ежегодно Международный олимпийский комитет инвестирует в спорт 1,25 миллиарда долларов

Лозанна, Швейцария, 25 июня 2019, 11:52 — REGNUM  Благодаря стабильному финансовому положению Международный олимпийский комитет (МОК) может каждый год вкладывать в спорт 1,25 млрд долларов по всему миру. Об этом заявил глава организации Томас Бах на сессии МОК в Швейцарии.

Он отметил, что сумма инвестиций МОК возрастет на следующей Олимпиаде.

«Мы рассматриваем нашу финансовую стабильность и коммерческий успех не как самоцель, а как средство для выполнения нашей социальной миссии по продвижению спорта во всем мире», — сообщил глава МОК.

Бах добавил, что это отличает Международный олимпийский комитет от коммерческих организаций с их интересами.

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Олимпийские игры
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