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Экс-игрок «Спартака» Промес перешёл в «Аякс»

Спорт

Контракт рассчитан на пять лет

Амстердам, 25 июня 2019, 11:15 — REGNUM  Полузащитник Квинси Промес перешёл из испанской «Севильи» в голландский «Аякс». Об этом сообщается на сайте амстердамского клуба.

Отмечается, что контракт 27-летнего футболиста с «Аяксом» рассчитан на пять лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила €15,7 млн.

Напомним, Промес выступал в России за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Летом 2018 года он перешёл в «Севилью» и сыграл за неё в 33 матчах чемпионата Испании, забив два гола и отдав три результативные передачи.

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