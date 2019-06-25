Экс-игрок «Спартака» Промес перешёл в «Аякс»

Амстердам, , 11:15 — REGNUM Полузащитник Квинси Промес перешёл из испанской «Севильи» в голландский «Аякс». Об этом сообщается на сайте амстердамского клуба.

Отмечается, что контракт 27-летнего футболиста с «Аяксом» рассчитан на пять лет, до июня 2024 года. Сумма трансфера составила €15,7 млн.

Напомним, Промес выступал в России за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Летом 2018 года он перешёл в «Севилью» и сыграл за неё в 33 матчах чемпионата Испании, забив два гола и отдав три результативные передачи.

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