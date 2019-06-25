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Зане отказался от перехода в «Баварию» из «Манчестер Сити»

Спорт

Зане сообщил, что намерен остаться в своей нынешней команде

Манчестер, Великобритания, 25 июня 2019, 10:57 — REGNUM  Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Лерой Зане отказался от перехода в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

По информации издания, «Бавария» была готова заплатить за полузащитника крупную сумму. Однако Зане сообщил немецкому клубу, что намерен остаться в своей нынешней команде.

Напомним, летом 2016 года Зане перешёл в «Манчестер Сити» из «Шальке» за €50,5 млн. В прошедшем сезоне он сыграл в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

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