Зане отказался от перехода в «Баварию» из «Манчестер Сити»

Манчестер, Великобритания, , 10:57 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Лерой Зане отказался от перехода в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

По информации издания, «Бавария» была готова заплатить за полузащитника крупную сумму. Однако Зане сообщил немецкому клубу, что намерен остаться в своей нынешней команде.

Напомним, летом 2016 года Зане перешёл в «Манчестер Сити» из «Шальке» за €50,5 млн. В прошедшем сезоне он сыграл в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

Читайте также: Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов