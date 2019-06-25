Нападающий «Локомотива» Фарфан может пропустить до восьми месяцев

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 10:38 — REGNUM Нападающий сборной Перу и московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан может пропустить от шести до восьми месяцев из-за травмы. Об этом сообщает El Comercio.

Фарфан получил травму левого колена. Ранее сообщалось, что ему потребуется хирургическое вмешательство.

Напомним, в настоящее время Фарфан выступает на Кубке Америки в составе сборной Перу, которая вышла в ¼ финала турнира.

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