Фанат в маске петуха выбежал на поле в матче сборных Уругвая и Чили

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 10:16 — REGNUM Во время матча Кубка Америки между сборными Уругвая и Чили на поле выбежал болельщик в цветах уругвайского флага и маской петуха на голове. Об этом сообщает Alt_Media в Twitter.

Во время инцидента защитник сборной Чили Гонсало Хара подставил нарушителю подножку и тем самым помог службе безопасности стадиона его задержать.

https://twitter.com/AltMedia4/status/1143324482955862016

При этом несколько уругвайских футболистов потребовали от главного арбитра матча удалить Хару за неспортивное поведение, но тот оставил чилийского футболиста на поле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Уругвая обыграла команду Чили в матче группового этапа Кубка Америки со счётом 1:0.

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