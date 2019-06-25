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Бузова предложила работу уволенному из «Спартака» Глушакову

Спорт

Бузова предложила ему стать оператором

Москва, 25 июня 2019, 10:04 — REGNUM  Телеведущая Ольга Бузова предложила работу бывшему полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову. Об этом она написала в Instagram.

Ранее Глушаков оставил на своей странице запись «Ищу работу», на что Бузова ответила «Мне нужен хороший оператор».

«Камера есть?» — ответил Глушаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак расторг контракт с Глушаковым, несмотря на то, что соглашение действовало до июня 2020 года.

В последнее время Глушаков стал участником ряда скандалов. В частности, его обвиняют в сговоре против бывшего главного тренера Массимо Карреры и в нежелании платить алименты бывшей жене.

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