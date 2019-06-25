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Сборные Гаити и Коста-Рики вышли в плей-офф Кубка КОНКАКАФ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Харрисон, США, 25 июня 2019, 09:41 — REGNUM  Сборная Гаити одержала победу над командой Коста-Рики в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 14-й минуте защитник сборной Гаити Джимми Алексис срезал мяч в свои ворота. На 57-й минуте форвард Даккенс Назон восстановил равновесие в счёте. А на 81-й минуте Джимми Алексис принёс своей команде победу.

Сборная Гаити заняла первое место в группе, одержав три победы из трёх и набрав девять очков. Сборная Коста-Рики стала второй с шестью очками. Таким образом, обе команды вышли в плей-офф турнира.

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