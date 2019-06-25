Сборные Гаити и Коста-Рики вышли в плей-офф Кубка КОНКАКАФ

Харрисон, США, , 09:41 — REGNUM Сборная Гаити одержала победу над командой Коста-Рики в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 14-й минуте защитник сборной Гаити Джимми Алексис срезал мяч в свои ворота. На 57-й минуте форвард Даккенс Назон восстановил равновесие в счёте. А на 81-й минуте Джимми Алексис принёс своей команде победу.

Сборная Гаити заняла первое место в группе, одержав три победы из трёх и набрав девять очков. Сборная Коста-Рики стала второй с шестью очками. Таким образом, обе команды вышли в плей-офф турнира.

Читайте также: Сборная США разгромила Тринидад и Тобаго и вышла в плей-офф Кубка КОНКАКАФ