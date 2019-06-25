Москва, , 08:58 — REGNUM Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче за молодёжную сборную Хорватии. Об этом сообщается на странице «армейцев» в Twitter.

«Влашич вышел в стартовом составе и забил гол, но был заменен из-за повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что степень серьезности травмы будет известна позже.

Добавим, что на молодежном чемпионате Европы сборная Хорватии сыграла вничью со сборной Англии со счетом 3:3. Влашич стал автором второго гола хорватов, а через четыре минуты был заменен.

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