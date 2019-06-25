Борцы из Таджикистана завоевали 26 медалей на чемпионате Азии по грэпплингу

Нью-Дели, , 08:50 — REGNUM Спортсмены из Таджикистана завоевали 26 медалей на открытом турнире Азии по джиу-джитсу и грэпплингу в Индии, передает телеканал «Варзиш»

Сборную Таджикистана на чемпионате возглавлял Комил Боймуродов, который принес команде две золотые медали в весовой категории до 77 кг в абсолютной весовой категории.

Первые места также заняли Хушдил Джаффаров (66 кг), Косим Суфиев (65 кг), Довуд Зиёев (70 кг) и другие спортсмены. Всего на счету сборной 16 золотых медалей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22−24 июня в Нур-Султане прошел международный турнир Nur-Sultan Grand Prix по джиу-джитсу, в котором приняли участие 300 спортсменов из 10 стран мира, в том числе из Таджикистана.

Читайте также: Сборная Казахстана заняла первое место на турнире по джиу-джитсу