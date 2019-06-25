Дончич признан лучшим новичком сезона в НБА

Даллас, США, , 08:33 — REGNUM Защитник «Далласа» Лука Дончич признан лучшим новичком сезона 2018/19 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщается на сайте НБА.

В борьбе за награду Дончич опередил защитника «Атланты» Трэя Янга и центрового «Финикса» Деандре Эйтона, который был выбран под первым номером на драфте-2018.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым ценным игроком (MVP) признан форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

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