Вторник, 25 Июня 2019 года
08:34:30 МСК

Дончич признан лучшим новичком сезона в НБА

Спорт

Дончич опередил Трэя Янга и Деандре Эйтона

Даллас, США, 25 июня 2019, 08:33 — REGNUM  Защитник «Далласа» Лука Дончич признан лучшим новичком сезона 2018/19 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщается на сайте НБА.

В борьбе за награду Дончич опередил защитника «Атланты» Трэя Янга и центрового «Финикса» Деандре Эйтона, который был выбран под первым номером на драфте-2018.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым ценным игроком (MVP) признан форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

Читайте также: Форвард «Милуоки Бакс» Адетокунбо признан MVP сезона в НБА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить