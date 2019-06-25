Сборные Эквадора и Японии сыграли вничью на Кубке Америки

Белу-Оризонти, Бразилия, , 07:49 — REGNUM Сборная Эквадора сыграла вничью с командой Японии в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Японии Сёя Накадзима. На 35-й минуте эквадорский форвард Анхель Мена восстановил равновесие.

Сборная Эквадора заняла четвёртое место в группе С, набрав одно очко. Команда Японии стала третьей с двумя очками. Таким образом, обе команды не смогли пробиться в плей-офф Кука Америки.

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