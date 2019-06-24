Ярославский «Шинник» продлил контракт с капитаном команды

Ярославль, , 18:43 — REGNUM 38-летний нападающий Эдуард Низамутдинов подписал новый контракт с ярославским «Шинником». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ярославского клуба. Соглашение рассчитано на 1 год. В последние годы Низамутдинов является капитаном команды и лучшим бомбардиром среди действующих футболистов. Форвард с перерывами играет за «Шинник» с 2011 года. За это время он провел 212 матчей, в которых забил 49 голов. В завершившемся чемпионате Футбольной национальной лиги Низамутдинов сыграл 26 игр, пять раз поражая ворота соперников. Помимо продления контракта с форвардом-ветераном, «Шинник» объявил о переходе в клуб 32-летнего полузащитника калининградской «Балтики» Алексея Пугина. Помимо Калининграда, этот футболист выступал за московские «Торпедо» и «Арарат», волгоградский «Ротор» и томскую «Томь».

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