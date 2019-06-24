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Петербурженка поднялась в мировом рейтинге по теннису на колясках

Спорт

Спортсменка Полина Шакирова из Санкт-Петербурга дошла до полуфинала в международных турнирах Zagreb и Sirius Open 2019 по теннису на колясках

Петербурженка поднялась в мировом рейтинге по теннису на колясках
© БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»
Полина Шакирова

Санкт-Петербург, 24 июня 2019, 17:03 — REGNUM  С 15 по 23 июня 2019 года в Хорватии проходили международные рейтинговые турниры Zagreb и Sirius Open по теннису на колясках. Как сообщает Благотворительный фонд «Точка опоры», участие в соревнованиях принимали сильнейшие спортсмены со всего мира, которые борются за рейтинговые очки и возможность участвовать в летних Паралимпийских Играх 2020.

Петербургская спортсменка Полина Шакирова — многократный призер всероссийских и международных чемпионатов — дошла до полуфинала в личном зачете и стала первой в парном разряде, заработав 58 рейтинговых очков в преддверии Паралимпиады 2020:

«Настрой был боевой. Я достигла двух полуфиналов в одиночном разряде и выиграла парный с партнёршей из Колумбии. Получила 58 рейтинговых очков, по моим подсчетам поднимусь на 6−7 позиций в личном рейтинге и стану сороковой в мировом, точный рейтинг будет известен после 1 июля», — поделилась Полина Шакирова.

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Паралимпийский спорт
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