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В Швейцарии в 2020 году пройдут спортивные соревнования Cybathlon

Спорт

В 2020 году состоятся шестые по счету соревнования

Цюрих, Швейцария, 24 июня 2019, 14:02 — REGNUM  Представители Корейского института передовых технологий и специалисты из Severance Rehabilitation Hospital примут участие в международных спортивных соревнованиях Cybathlonмеждународное спортивное соревнование для спортсменов-инвалидов, которые используют бионические протезы или другие механические устройства, которые заменяют потерянные или безвозвратно поврежденные части тела. . Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, команда корейских исследователей примут участие в соревнованиях Cybathlonмеждународное спортивное соревнование для спортсменов-инвалидов, которые используют бионические протезы или другие механические устройства, которые заменяют потерянные или безвозвратно поврежденные части тела. , которые пройдут в Швейцарии в 2020 году.

Известно, что впервые данное мероприятие было проведено в 2016 году в Швейцарской высшей технической школе Цюриха. На сегодняшний день Cybathlonмеждународное спортивное соревнование для спортсменов-инвалидов, которые используют бионические протезы или другие механические устройства, которые заменяют потерянные или безвозвратно поврежденные части тела. проходит раз в четыре года.

Соревнования проводятся по аналогии с Олимпийскими играми и включают следующие дисциплины: велогонки с помощью электрической стимуляции, гонки на инвалидных колясках, забег спортсменов с протезами нижних конечностей, соревнования людей с протезами рук, соревнования между спортсменами, подключенными к нейрокомпьютерным интерфейсам, и забег в экзоскелете.

В 2020 году состоятся шестые по счету соревнования.

Известно, что в 2016 году специалисты из Южной Кореи заняли 3 место в категории забег спортсменов с протезами нижних конечностей, преодолев все препятствия за 252 секунды. На будущий год южнокорейская команда надеется заполучить первенство.

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