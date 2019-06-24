Понедельник, 24 Июня 2019 года
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Сборная Казахстана заняла первое место на турнире по джиу-джитсу

Спорт

В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из 10 стран мира

Нур-Султан, 24 июня 2019, 13:39 — REGNUM  Сборная Казахстана завоевала первое общекомандное место на международном турнире по джиу-джитсу в Нур-Султане, сообщает 24 июня агентство «Квазинформ».

В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из 10 стран мира. Спортсмены соревновались по четырем дисциплинам: Ne-Waza, Fighting, DUO и Contact-System. Второе общекомандное место досталось сборной ОАЭ, третье — Узбекистану.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Таиланде прошел Кубок мира по джиу-джитсу среди студентов. Все спортсмены из Казахстана, представляющие сборную, завоевали пять золотых медалей.

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