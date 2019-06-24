ФК «Анжи» в новом сезоне выступит в третьей по силе футбольной лиге России

Махачкала, , 12:00 — REGNUM Махачкалинский ФК «Анжи» получил одобрение от Российского футбольного союза и будет допущен к участию в играх Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) — третьем по силе дивизионе России. Бюджет клуба на предстоящий сезон составит 22 млн рублей.

«Одобрили. Нам до 26 июня нужно донести документы с финансовыми гарантиями. Просто физически не удалось пока это сделать», — сказал генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов, чьи слова цитирует РБК.

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, что на начало марта общие долги клуба составляли 360 млн рублей, но теперь они сократились до 100 млн рублей. Задолженность перед игроками по зарплатам составляет почти 68 млн рублей.

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Напомним, футбольный сезон 2018/19 дагестанский клуб провёл в Российской премьер-лиге, но занял предпоследнее 15 место и должен был перейти в Футбольную национальную лигу — во вторую по силе лигу страны. Однако имеющий многомиллионные долги «Анжи» не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ и смог рассчитывать лишь на выступление в ПФЛ.

Как сообщало ИА REGNUM , руководство «Анжи» несколько раз обращалось за финансовой помощью к властям Дагестана, на всякий раз получало отказ. Глава региона Владимир Васильев 6 июня заявил, что дотационный регион, каким является Дагестан, не может себе позволить расходовать бюджетные деньги на поддержку бизнес-проекта.

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