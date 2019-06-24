Названы места, которые заняли пилоты Hyundai Motor на трассе Нюрбургринг

Нюрбург, Германия, , 10:09 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor вновь преуспела в гонках на выносливость «24 часа Нюрбургринга». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в гонке, проходившей в период с 20 по 23 июня, пилоты автомобилей Veloster N TCR, i30 N TCR и i30 Fastback N заняли 45-е, 94-е и 97-е места в общем рейтинге.

В текущем году в 24-часовых соревнованиях до конца продержались только 102 из 155 автомобилей.

Известно, что южнокорейская компания демонстрирует неплохие показатели на «24 часа Нюрбургринга» на протяжении четырех лет после своего первого заезда в 2016 году.

«Мы хотели бы поблагодарить спортсменов за то, что они выдержали эту суровую гонку, а также поздравить их за достижения», — сообщили представители компании.

Напомним, что ранее южнокорейская компания выиграла 5-й чемпионат мира среди легковых автомобилей, который проходил на этой же гоночной трассе Нюрбургринг.