Liquid одержал первую в истории победу на EPL

Париж, , 08:25 — REGNUM 23 июня между киберспортивными коллективами G2 и Liquid был разыгран финал лан-турнира ESL Pro League Season 9 Finals в Монпелье, призовой фонд которого составляет $600,000.

До плей-офф французский коллектив добрался по нижней сетке, обыграв Cloud9 и Heroic. В первом четвертьфинале был обыгран такой гранд, как FaZe, со счетом 2:0 в серии bo3 и NRG в полуфинале — 2:1.

Североамериканский же коллектив в первом же матче турнира отправился в нижнюю сетку от команды North, проиграв bo1 матч со счетом 13:16 на карте Dust2. На пути до гранд-финала «жидкие» одержали пять побед подряд над TYLOO, HellRaisers, MIBR, Astralis и mousesports, отдав лишь две карты. Лучшим стрелком своей команды стал киберспортсмен тир-1 сцены из США Джонатан EliGE Яблоновски, настрелявший 274 фрага, погибнув лишь 200 раз. Таким образом, k/d игрока составил 1,37, что является лучшим показателем турнира. При этом ни один из его напарников в топ-8 стрелков не вошел.

Гранд-финал ESL Pro League был разыгран в формате bo5. В выборе карт французский коллектив отказался играть Mirage, а Liquid зачеркнули Train. Оставшиеся карты были разыграны в следующем порядке: Dust2, Overpass, Nuke, Inferno, Vertigo.

Первая карта ушла в актив команды Liquid со счетом 19:15. Наибольший вклад в победу «жидких» вложили EliGE, внесший больше всех среднего урона за раунд (90,5), и Stewie2k, выигравший свои 3 невероятно важных раунда.

Overpass был пиком команды из Северной Америки, поэтому пятерка из G2 была уничтожена Ником nitr0 Каннеллой и Русселем Twistzz Ван Дулькенем — 3:16.

Лишь на третьей карте французы смогли дать бой, убедительно одержав верх на первой половине Nuke за атаку и сведя встречу к счету 1:2. Эта карта запомнилась лишь клатчем один в два Кенни kennyS Шраба.

Inferno оказался самой зубодробительной картой противостояния. Почти каждый раунд — взятый форс, клатч или ретейк. Основное время завершилось паритетом — 15:15. Но на овертаймах американцы оказались сильнее, забрав третью серию дополнительных раундов со счетом 4:1 благодаря усилиям Stewie2k и Twistzz.

Помимо призовых в $250,000 за этот турнир, «жидкие» заработали третье очко grand-slam и укрепили звание лучшей команды этого сезона. Коллектив G2 заработал $80,000.