Пловец из Казахстана завоевал серебро на международном турнире в США

Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Дмитрий Баландин занял второе место на международном турнире по плаванию CA Dolfin Fran Crippen SMOC в США, сообщили 24 июня в национальном Олимпийском комитете республики.

Казахстанский пловец преодолел дистанции 50 метров брассом за 27,55 секунды. Первое и третье место занял спортсмены из Китая Ян Цзыбей и Жианжун Сун.

На турнире в США в дисциплине баттерфляй выступает также казахстанский пловец Адильбе Мусин. Адиль Каскабай выступит на дистанции 100 метров на спине.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Дмитрий Баландин завоевал бронзу на международном турнире по плаванию Champions Swim Series в Будапеште. Казахстанский пловец преодолел 200 метров брассом за 2 минуты 10,73 секунды.

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