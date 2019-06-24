Гимнастка из Казахстана завоевала серебро на чемпионате Азии в Таиланде

Паттайя, Таиланд, , 07:09 — REGNUM Спортсменка из Казахстана Адиля Тлекенова завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии по художественной гимнастике в Таиланде, сообщили 24 июня в пресс-службе национал Олимпийского комитета республики.

Казахстанская гимнастка заняла второе место в упражнениях на булавах, набрав 17,45 балла. Золотую медаль завоевала Ятин Жао из Китая с результатом 17,85 балла. Третье место досталось Рурико Шибаяме из Японии (17,45 балла).

Отметим, Адиля Тлекенова завоевала уже пять медалей на чемпионате Азии в Паттайе. Ранее она заняла третье место в индивидуальном многоборье и в упражнении с лентой. Кроме того, Тлекенова завоевала серебро в упражнении с обручем и бронзу в упражнении с мячом.

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