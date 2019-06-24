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Теннисистка из Казахстана выиграла международный турнир в Швеции

Спорт

Казахстанская теннисистка выступала в паре с Эмили Арбутнотт из Великобритании

Стокгольм, 24 июня 2019, 07:11 — REGNUM  Спортсменка из Казахстана Анна Данилина выиграла международный теннисный турнир ITF Sweden 03A в Швеции, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета.

Казахстанская теннисистка выступала в паре с Эмили Арбутнотт из Великобритании. В финальной встрече соперницами Данилиной и Арбутнотт стали Анастасия Комардина из России и Лина Гьорчески из Македонии. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2 (10:4) пары Данилина/Арбутнотт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−16 июня в Чимкенте прошел международный турнир по теннису, в котором приняли участие около 100 человек из 25 стран мира. Победителем турнира стал Андре Мартин из Словакии.

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