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Экс-нападающий «Арсенала» и «Енисея» подписал контракт с «Лучом»

Спорт

Соглашение между клубом и 33-летним игроком рассчитано на один год

Владивосток, 23 июня 2019, 16:03 — REGNUM  Бывший форвард футбольного тульского клуба «Арсенал» и красноярской команды «Енисей» Александр Кутьин подписал контракт с владивостокским клубом «Луч, сообщает 23 июня пресс-служба владивостокской команды.

Также сообщается, что соглашение между клубом и 33-летним игроком рассчитано на один год.

Отметим, с 2017 по 2019 год Александр Кутьин выступал за «Енисей» и в его составе провел 18 матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился 3 мячами и 2 результативными передачами.

Также за время своей карьеры футболист играл в таких командах как «Тосно», тульский «Арсенала», липецкий «Металлург», «Тюмень» и «Елец».

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Футбол
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