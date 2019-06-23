Экс-нападающий «Арсенала» и «Енисея» подписал контракт с «Лучом»

Владивосток, , 16:03 — REGNUM Бывший форвард футбольного тульского клуба «Арсенал» и красноярской команды «Енисей» Александр Кутьин подписал контракт с владивостокским клубом «Луч, сообщает 23 июня пресс-служба владивостокской команды.

Также сообщается, что соглашение между клубом и 33-летним игроком рассчитано на один год.

Отметим, с 2017 по 2019 год Александр Кутьин выступал за «Енисей» и в его составе провел 18 матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился 3 мячами и 2 результативными передачами.

Также за время своей карьеры футболист играл в таких командах как «Тосно», тульский «Арсенала», липецкий «Металлург», «Тюмень» и «Елец».