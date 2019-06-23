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Гимнастка Аверина выиграла второе золото на Европейских играх

Спорт

Победный результат спортсменки составил 22,850 балла

Москва, 23 июня 2019, 15:42 — REGNUM  Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую награду в упражнениях с обручем на II Европейских играх, проходящих в Минске.

Победный результат Авериной составил 22,850 балла.

Серебряной медалисткой соревнований стала представительница Белоруссии Екатерина Галкина с результатом 21,750 балла. На третьем месте украинская гимнастка Влада Никольченко с 21,450 балла.

Отметим, ранее, 22 июня, Дина Аверина стала победительницей игр в Минске в индивидуальном многоборье, набрав 87,750 балла.

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Спортивная и художественная гимнастика
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