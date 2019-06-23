В РФС и Госдуме требуют реакции ассоциаций футбола на форму команд Грузии

Москва, 23 июня 2019, 15:31 — REGNUM Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) настаивает на реакции международной и европейской ассоциаций футбола на то, что грузинские спортсмены вышли на матчи в форме с антироссийскими надписями.
«Международная и европейская ассоциации футбола обязаны отреагировать на подобное поведение футболистов во время официальных спортивных мероприятий», — написал Лебедев в Facebook.
Спорт вне политики — главный лозунг мирового спорта, напомнил парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в майках против «российской оккупации» сыграли футболисты кутаисского «Торпедо» (Кутаиси), тбилисского «Локомотива» и «Рустави». Все матчи состоялись накануне.
УЕФА должно дать оценку правомерности использования политических лозунгов в ходе соревнований.
В Грузии с 20 июня проходят массовые акции протеста, которые начались после визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ).