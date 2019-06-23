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СМИ: Хюсай может перейти из «Наполи» в «Атлетико»

Спорт

Мадридский клуб готов предложить за игрока 20 млн евро

Неаполь, Италия, 23 июня 2019, 15:07 — REGNUM  Албанский защитник футбольного клуба «Наполи» Эльсейд Хюсай близок к переходу в мадридскую команду «Атлетико», сообщает 23 июня La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, мадридский клуб готов предложить «Наполи» за 25-летнего игрока 20 млн евро, хотя в самом неаполитанском клубе первоначально хотели получить за него 25 млн, и клубы уже близки к успешному окончанию сделки по переходу футболиста.

Также ранее сообщалось, что игроком интересовался клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед».

Отметим, в прошедшем сезоне Эльсейд Хюсай сыграл за «Наполи» в 27 матчах и отметился в них 2 результативными передачами.

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Футбол
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