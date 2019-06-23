Генри Сехудо намекнул на возможный бой с Ломаченко

Лас-Вегас, США, , 15:07 — REGNUM Американский боец смешанного стиля Генри Сехудо, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), высказал желание провести бой с украинским боксером Василием Ломаченко, являющимся чемпионом по версии WBA и WBO. Соответственное сообщение американец разместил 23 июня в своем Twitter.

«Как вы думаете, что же тогда сделает олимпийский чемпион и чемпион UFC в двух весовых категориях с боксёром Василием Ломаченко?», — написал в своем сообщении Сехудо

Также боец отметил, что его на мысль о возможности такого поединка натолкнула победа российского бойца смешанного стиля Артёма Лобова над Полом Малиньяджи в кулачных боях, которую российскому бойцу присудили раздельным решением.

https://twitter.com/HenryCejudo/status/1142651046910550016

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российский боец смешанного стиля Артем Лобов, ранее выступавший в UFC, одержал победу над экс-чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) американцем Полом Малиньяджи.