Источник: «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира

Москва, , 14:36 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику сборной Алжира и клуба «Эмполи» Исмаэлю Беннасеру, сообщает 23 июня Сhampionat.com.

По данным источника, московская команда рассматривает 21-летнего алжирца на случай, если не удастся договоренности о трансфере полузащитника пражской команды «Славия» Томаша Соучека.

Отметим, Исмаэль Беннасер перешел в состав «Эмполи» из лондонского клуба «Арсенал» летом 2017 года. В завершившемся сезоне сыграл за итальянский клуб в 37 матчах и отметился в них 5 голевыми передачами. Его текущий контракт рассчитан до 2021 года.