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СМИ: «Интер» и «Атлетико» поборются за нападающего «Лилля» Пепе

Спорт

Сам футболист хотел бы продолжить игровую карьеру в Испании

Милан, Италия, 23 июня 2019, 14:09 — REGNUM  Миланский футбольный клуб «Интер» и мадридская команда «Атлетико» намереваются приобрести в свой состав нападающего клуба «Лилль» из Кот-д'Ивуара Николя Пепе, сообщает 23 июня L'Equipe.

По данным источника, обе команды уже предложили руководству «Лилля» по 90 млн евро за трансфер 24-летнего футболиста. При этом «Интер» первоначально предлагал только 60 млн, однако позднее увеличил эту сумму.

Сам Пепе ранее заявлял, что он бы хотел продолжить свою карьеру в испанском чемпионате.

Отметим, в минувшем сезоне Николя Пепе сыграл за «Лилль» в 38 матчах и отметился в них 22 голами и 14 результативными передачами. Также он стал вторым в списке лучших бомбардиров Европы, уступив форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе 11 голов.

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Футбол
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